Nem só os tecidos, fios e linhas integram o universo têxtil. Quando se fala em roupa, as cores e estampas são fundamentais para compor um visual, e a assistência para essa questão está na análise da coloração pessoal: uma forma de descobrir a paleta de cores exclusiva que a natureza escolheu para cada pessoa, permitindo assim, ao se vestir com determinada tonalidade, ressaltar sua verdadeira beleza.

Pensando nisso, a próxima edição do já conceituado Encontro de Brechós Saí do Armário, que será realizada entre os dias 07, 08 e 09 de abril, na Vila Ida em Curitiba, oferece ao público um mini workshop sobre coloração pessoal com a Consultora de Imagem e Estilo com especialização em coloração pessoal, Silvia Almeida, que vai falar sobre as curiosidades dessa técnica.

De acordo com Silvia essa técnica pode ser muito benéfica para a imagem quando aplicada de forma assertiva. “Vou falar sobre harmonizar a beleza única que cada um tem com as cores que valorizam naturalmente, pois somos como uma paisagem e podemos usar as cores com um propósito a nosso favor. Também vou explicar sobre o círculo cromático, cores análogas e complementares”, explica Silvia Almeida ressaltando a importância desse método que ajuda as pessoas a descobrirem como enaltecer sua aparência pessoal.

O workshop acontece no sábado, 08/04, às 14h;00 e é necessário fazer a inscrição antecipada pela internet, pois as vagas são limitadas – 15 vagas – e a participação será por ordem de inscrição com confirmação no WhatsApp do participante. Um dos inscritos será sorteado para ter dicas direcionadas durante o workshop. Para fazer a inscrição clique aqui.

A técnica da coloração pessoal se baseia em analisar a tonalidade da pele, dos olhos e dos cabelos de uma pessoa para determinar quais cores de roupas, maquiagem e acessórios são mais adequados para realçar sua beleza natural deixando-a com uma aparência mais saudável, vibrante e atraente. Com mais de 50 expositores que oferecem uma variedade de peças em diversos estilos, cores e tamanhos, em 3 dias de evento muitas opções de roupas poderão ser garimpadas a partir de 10 reais. Para a empreendedora e produtora de eventos, Kerolen Martins, “oferecer ao público uma palestra como essa é a oportunidade de presentear os clientes que frequentam o evento com um momento de conhecimento para ser aproveitado em si mesmo, com o intuito de elevar a autoestima através das cores.”

Entenda como funciona a sua cartela de cores, considere a ocasião para a qual está se vestido, crie combinações harmoniosas e experimente novos tons. “Apesar de acreditarmos que cada um deve ser livre para usar o estilo e as cores que quiser, também sabemos que há pessoas que gostariam de saber mais o que combina com si e, de repente, encontrar uma nova paixão nela mesma”, completa a fundadora do evento, Gabriela Gelinski. Participe da 18ª edição do Encontro de Brechós Saí do Armário e descubra o que a análise de coloração pessoal pode fazer por você!

Sobre Consultora de Imagem:

Silvia Almeida é formada em Design de Interiores e atualmente empreende na área de gestão de imagem e estilo com ênfase na coloração pessoal. Apaixonada por pessoas e por tocar a alma humana, sendo apenas outra alma humana, está estudando Psicologia para agregar ainda mais seu trabalho com pessoas.

Serviço:

18° Encontro de Brechós Saí do Armário

Local: Vila Ida Curitiba

Endereço: Al. Dr. Muricy, 1089 – Centro – Curitiba/PR CEP: 80020-040

Entrada: Franca

Datas e horários: 07 e 08 de abril – Sexta e Sábado: das 10h:00 às 19h:00;

09 de abril – Domingo: das 09h:00 às 18h:00.

Mais informações e entrevista com: Kerolen Martins (41) 9 9586-8935 WhatsApp

Link para fazer a inscrição para o mini workshop de coloração pessoal:

https://docs.google.com/forms/d/11j3qLceQervxbgbKOJkfhqZ2mExE3k9LBst_HPZ6CyE/edit#responses