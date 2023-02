Chris Liverani/Unsplash

Existem no mercado inúmeros programas de fidelidade, que tem como único objetivo manter os clientes de uma empresa fiéis à mesma. Essas organizações das mais variadas atividades oferecem aos seus clientes em cada compra vários tipos de benefícios que poderão ser pontos, cashback, descontos ou milhas aéreas.

Esses programas de fidelidade já chegaram inclusive às plataformas de cassinos e apostas esportivas online visando manter seus clientes fiéis em casa. Os usuários acumulam pontos extras conforme fazem suas apostas.

Um dos melhores programas de fidelidade dentre as centenas de plataformas de cassinos e apostas existentes em nosso mercado é o do Sportsbet.io onde a operadora oferece um interessante programa de fidelidade chamado de Clubhouse VIP da Sportsbet.io.

O Clubehouse VIP da Sportsbet.io proporciona aos seus clientes grandes vantagens como um gerente de conta especializado, convites para grandes e prestigiados eventos como por exemplo assistir uma partida ou a final da Premier League ou da UEFA e outras competições importantes, promoções, bônus exclusivos, giros grátis, bônus semanais e mensais além de presentes.

Seus integrantes ainda ganham o direito de participar mensalmente de uma promoção milionária. Para quem pertence ao Clubhouse VIP da Sportsbet.io todos os eventos citados acima são totalmente livres de qualquer custo e direcionados apenas aos membros do clube que forem convidados.

Por se tratar de um clube VIP a admissão nesse seleto rol é feita apenas através de um convite, portanto continue apostando e se divertindo no cassino da Sportsbet.io para que você ganhe a oportunidade e entre o Clubhouse VIP em breve.

Como dissemos existem vários programas de fidelidade no mercado nacional sendo uma prática bastante antiga utilizada na fidelização dos clientes. Dentre esses programas podemos enumerar os mais conhecidos que são:

Smiles

Nesse programa de fidelidade da Companhia Aérea Gol, que pertencia à antiga Varig, os clientes acumulam milhas através dos voos realizados ou ainda com a transferência de pontos acumulados em diversos cartões de crédito.

Mastercard

A operadora de cartão de crédito Mastercard oferece pontos para cada compra com seus cartões, além de propiciar uma série de vantagens aos seus utilizadores a depender do tipo de cartão utilizado.

Visa

A Visa operadora de cartões de crédito tem um programa de fidelidade chamado “Vai de Visa” que oferece aos seus usuários descontos em parceiros, sorteios e outros benefícios.

Latam

A Companhia Aérea Latam, nascida da fusão da LAN e da TAM, é parceira do programa de fidelidade Multiplus, um dos mais conhecidos. Para juntar pontos existem muitas possibilidades como viajar pela empresa, transferindo pontos de outros programas de fidelidade, comprando em lojas parceiras.

Livelo

No programa de fidelidade da Livelo, que inclui os cartões do Bradesco e do Banco do Brasil, os pontos vão se acumulando de acordo com cada modelo de cartão. É preciso atenção porque os mesmos possuem validade que vai de 24 a 48 meses.

Km de Vantagens

No programa de fidelidade dos Postos Ipiranga o usuário pode acumular pontos ao abastecer seu carro, que poderão ser trocados por descontos e prêmios em vários parceiros deste programa.

Aliás, sempre é bom ter uma atenção especial em relação à validade dos pontos dos programas de fidelidade. Os prazos de validade em geral são de 24 meses, apesar de que em alguns programas encontramos prazos bem superiores.