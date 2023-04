Shutterstock

A importância do morar bem, que foi muito ressaltada no período de pandemia, levou a um crescimento de 300% no setor de casa e decoração em um período de três anos (2019-2021), segundo o levantamento realizado pelo Nuvemshop, uma plataforma de e-commerce. A alta aponta a preocupação da população com os cuidados e o ‘sentir-se’ bem em casa.

Aconteceu recentemente a 21ª edição da feira Expo Revestir, o principal evento do setor de revestimentos da América Latina que apresentou, em São Paulo, as tendências do mercado para a área de decoração neste ano.

Segundo Filipe Bender, arquiteto e supervisor dos cursos de design de interiores, garden design e light design do Centro Europeu, independente do tamanho das casas ou apartamentos é possível realizar melhorias que impactam no dia a dia de quem mora no local. “A nossa casa é o nosso refúgio e a contratação de arquitetos e designers se tornou mais comum, alcançando públicos de diferentes classes sociais que querem repensar o espaço onde moram”, afirma.

Cores, textura e arte devem estar presentes nos imóveis:

CORES – Para 2023 a tendência é de tons vibrantes. “A moda está caminhando sempre junto com o designer e para este ano são lançadas as cores viva magenta, que é próximo ao bordô, uma cor forte que traz muita vida para os espaços. Também o cálcica alaranjado, que é a cor do ano. As cores não devem estar só nas paredes, mas também nas peças de porcelanato, louças e metais, sempre com a proposta de resgate emocional e temos um link com o passado, pois aquela louça colorida que era muito comum na casa avô ainda é muito descolada e tendência para ser utilizada”, afirma Bender.

TEXTURAS – Os elementos da natureza dentro de casa também é um fator importante entre as tendências deste ano, de acordo com a designer de interiores Jordana Fraga, supervisora do curso de decoração de ambientes do Centro Europeu. “Vamos trabalhar com texturas, tecidos e os elementos da natureza; muito tecido de linho, vidro com cor para trazer vida e alegria, que é super elegante, traz transparência e pode ser reciclado. Vamos ver muito o tecido nas peças como vasos e abajures, o que traz aconchego para dentro dos espaços”.

Ainda pensando em texturas, a qualidade dos revestimentos que imitam materiais como madeira e mármore foi um dos itens que surpreendeu quem participou da Expo Revestir. Para Filipe Bender as peças permitem criar lindas decorações, com preços mais acessíveis. “Temos soluções em forro de PVC que imitam madeira e que podemos jurar que é realmente de madeira, o sintético conseguindo trazer algo muito perto do real, assim como papéis de parede que imitam tijolinhos ou mármore, são muitas cartas na mesa disponíveis para o jogo”.

Jordana concorda e ressalta também a presença dos elementos da natureza nessas peças. “O revestimento natural vem nos papéis de parede, a palha natural, estampas no MDF, não só ele natural, mas também a imagem, essa referência do quanto mais natural, mais aconchego, mais conforto”.

ARTE – Painéis com pinturas e esculturas feitas a mão também são tendência para a decoração dos ambientes.”Grandes painéis, esculturas de madeira, cerâmica, muitas peças produzidas por artistas que trazem memórias afetivas, conforto através de uma peça que também é decorativa”, complementa a arquiteta.

O estudo da Nuvemshop também aponta o aumento de 151% na criação de lojas de casa e decoração online, entre 2019 e 2021. Já um levantamento do QuintoAndar mostra que 16,5% das pessoas se mudaram durante a pandemia e, entre as que permaneceram no mesmo imóvel, 11% fizeram reformas.

