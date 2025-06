Imagem ilustrativa (Foto: Valter Campanato/Agência Brasil)

O Índice de Intenção de Consumo das Famílias (ICF) mostra que os consumidores do Paraná estão mais cautelosos para consumir. O índice registrou nova retração no Paraná no mês de junho, mantendo a tendência de desaceleração observada ao longo de 2025. O indicador, apurado pela Confederação Nacional do Comércio (CNC) em parceria com a Fecomércio PR, caiu 0,8% no mês, chegando a 87,9 pontos. Em relação a junho do ano passado, a queda foi de 5,8%.

Enquanto o Paraná enfrenta redução no ritmo de consumo, a média nacional apresentou leve alta de 0,5% em junho, alcançando 102,4 pontos. No entanto, o índice segue inferior ao do mesmo mês de 2024, com queda de 1,3% na comparação anual.

Os motivos que “seguram” os consumidores do Paraná

De acordo com a pesquisa, os principais fatores que contribuíram para a retração de compras dos consumidores do Paraná foram Acesso ao Crédito (63,8 pontos, -2,1%), Nível de Consumo Atual (91,7 pontos, -1,8%) e Momento para Duráveis (51,3 pontos, -1,6%). Esses indicadores refletem o impacto do crédito mais caro e restrito, em um contexto de juros elevados, que desestimula especialmente a compra de bens duráveis, geralmente adquiridos por meio de parcelamentos ou financiamentos.

Também apresentaram queda os itens Emprego Atual, que recuou 0,7% (108,6 pontos), e as perspectivas para os próximos meses: Perspectiva Profissional (93,4 pontos) e Perspectiva de Consumo (61,8 pontos), ambas com baixa de 0,8%.

A única variação positiva do mês foi observada no componente Renda Atual, com alta de 0,6%, atingindo 144,6 pontos, o maior nível entre os sub indicadores, o que mostra uma percepção de estabilidade financeira dos paranaenses.

Consumidores com renda superior a dez salários são os mais afetados

O recuo da intenção de consumo foi mais acentuado entre as famílias com renda superior a dez salários mínimos, cujo índice caiu 1,1% e marcou 95,3 pontos. Já entre os domicílios com renda abaixo desse patamar, a queda foi de 0,8%, com o indicador ficando em 86,3 pontos.