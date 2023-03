Divulgação/Sefa

O Programa Nota Paraná, vinculado à Secretaria de Estado da Fazenda, liberou para consulta cerca de 26,4 milhões de bilhetes eletrônicos para o sorteio do mês de março. Os cupons são referentes a compras do mês de novembro feitas por mais de 2,8 milhões de pessoas que colocaram o CPF nas notas. O sorteio do Nota Paraná ocorre na quinta-feira (09), a partir das 9h30, com transmissão ao vivo pelo Instagram e Facebook da pasta.

Com a atualização dos prêmios, os contribuintes concorrem, a partir deste mês, a 15 mil prêmios de R$ 50; 10 prêmios de R$ 10 mil; um de R$ 50 mil; um de R$ 100 mil, além da premiação máxima, de R$ 1 milhão.

Para as entidades sociais cadastradas foram gerados mais de 6 milhões de cupons para 1.356 instituições – serão distribuídos prêmios de R$ 100 a R$ 20 mil.

Já no Paraná Pay foram gerados 17,5 milhões de bilhetes e vão concorrer 1,7 milhão de consumidores. São distribuídos prêmios de R$ 100 que podem ser usados nos estabelecimentos do setor do turismo, gás de cozinha e de combustíveis.

CADASTRO – Para se cadastrar e concorrer é só acessar o site www.notaparana.pr.gov.br, clicar na opção “cadastre-se” e preencher os dados pessoais, como CPF, data de nascimento, nome completo, CEP e endereço para criação da senha pessoal.

Para participar dos sorteios do Paraná Pay, o consumidor deve estar cadastrado no Nota Paraná e ter manifestado concordância com os termos de uso dos créditos e prêmios. Basta acessar o perfil de usuário no site ou no aplicativo e clicar em “concordar”.