A Secretaria da Receita Federal divulgou nesta segunda-feira, 27 de fevereiro, as regras para a entrega da Declaração do Imposto de Renda (IRPF) de 2023, ano-base 2022. Entre as novidades estão as que o contribuinte que optar pelo modelo pré-preenchido ou que opte por receber o pagamento da restituição via PIX (sistema de transferências em tempo real) receberá antes o valor.

Essa informação está elencada no quadro das prioridades para o pagamento das restituições apresentadas nesta manhã.

Prioridade de restituição

Idosos com idade igual ou superior a 80 anos

Idosos com idade igual ou superior a 60 anos, deficiente e portadores de moléstias graves

contribuinte cuja fonte de renda seja o magistério

Contribuintes que utilizaram a pré-preenchida e/ou optaram por receber a restituição por PIX

Demais contribuintes