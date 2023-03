O Conselho do Programa de Parcerias de Investimentos (CPPI) aprovou a prorrogação, pelo prazo de 24 meses, contado a partir de 12 de março de 2023, do processo de relicitação da BR-163/MS no trecho do Km 0 ao Km 847,2, com início na divisa dos Estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul e término na divisa dos Estados de Mato Grosso do Sul e Paraná. A resolução está publicada no Diário Oficial da União (DOU).

Recentemente, o governo adotou a mesma medida no caso da Malha Oeste.

Em fevereiro, o CPPI também prorrogou, também por 24 meses, o processo de relicitação da ferrovia Malha Oeste, devolvida à União pela concessionária Rumo em 2020.