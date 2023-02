Os financiamentos imobiliários com recursos das cadernetas do Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo (SBPE) somaram R$ 14,0 bilhões em dezembro de 2022, o que representa uma estabilidade (+0,2%) em comparação ao mês anterior. De janeiro a dezembro de 2022, o volume financiado somou R$ 179,2 bilhões, uma queda de 12,8% na comparação anual. Os dados são de um levantamento da Associação Brasileira das Entidades de Crédito Imobiliário e Poupança (Abecip).

Em relação a financiamento imobiliário, no mês de dezembro totalizaram 49,4 mil imóveis, nas modalidades de aquisição e construção. O número representou uma alta de 9,4% em comparação ao mês anterior, mas um recuo de 23,8% quando comparado com dezembro de 2021.

No ano, foram financiados 713,25 mil imóveis com recursos da poupança SBPE (-17,7% ante o resultado de 2021). Já a poupança SBPE registrou em dezembro uma captação líquida de R$ 5,67 bilhões, sendo este o segundo mês de 2022 com dados positivos.

“2022 foi especialmente desafiador para a poupança. A inflação, embora inferior à de 2021, continuou elevada, comprometendo o orçamento doméstico e reduzindo a capacidade de poupança de parte das famílias”, relembrou a Associação. Ainda, destacam em relatório que a Selic elevada beneficiou aplicações ligada ao CDI, em detrimento da poupança, o que pode ter provocado remanejamento de portfólio.

Assim, a captação líquida foi negativa de R$ 80,9 bilhões em 2022. O crédito de rendimentos, por sua vez, reduziu o impacto da captação líquida sobre o saldo, que encerrou o ano em R$ 763,8 bilhões, queda de 3,3% em relação ao final de 2021.