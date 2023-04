(Divulgação)

A locação de imóveis comerciais em Curitiba registrou alta no primeiro trimestre de 2023 em comparação com os anos anteriores, indicam os dados do último levantamento do Instituto Paranaense de Pesquisa e Desenvolvimento do Mercado Imobiliário e Condominial (Inpespar), integrante do Sistema Secovi-PR, sobre o setor na capital paranaense. A média do índice de Locação Sobre Oferta (LSO) dos primeiros três meses de 2023 ficou em 6,4% na cidade, 0,4 ponto percentual (p.p.) acima do mesmo período de 2022 (6%) e 1,8 p.p. maior do que 2021 (4,6%).

“Até então, o resultado de 2022 era o melhor desde 2015, quando alcançamos LSO de 5,6% no primeiro trimestre, mas esse índice foi superado agora. É bom lembrar que 2023 teve o melhor início de ano da última década nas locações comerciais, um bom indicativo para quem está pensando em adquirir imóveis desse tipo para fins de investimento, já que a performance do setor tem sido muito positiva”, pontua o presidente do Inpespar, Luciano Tomazini.

Na análise dos resultados mês a mês, em março de 2023 foi observado LSO de 7,3%, 0,9 p.p. a mais do que fevereiro (6,4%). Na comparação com os anos anteriores, o crescimento foi de 1,1 p.p. sobre março de 2022 (6,2%) e de 2,1 p.p. em relação ao mesmo mês de 2021 (5,2%).

Locação residencial – A locação de imóveis residenciais também vem se mantendo num patamar alto em Curitiba. O LSO para esses imóveis foi de 22,2% no primeiro trimestre de 2023, 4,1 p.p. a mais do que se teve no mesmo período de 2021 (18,1%) e 2,6 p.p. abaixo do registrado em 2022 (24,8%), um ano considerado atípico para o mercado imobiliário na cidade, devido ao elevado número de transações.

“A velocidade de locação dos imóveis residenciais está alta. Apartamentos com dois dormitórios, por exemplo, têm levado, em média, 38 dias para alugar, mas esse índice cai consideravelmente quando olhamos para imóveis bem localizados e em bom estado de conservação. Unidades com essas características não estão parando nas imobiliárias e às vezes sequer são anunciadas para o público em geral, pois há até fila de espera para alguns tipos de imóveis”, afirma Marilia Gonzaga, vice-presidente de Locação e Administração Imobiliária do Secovi-PR.

A inadimplência dos inquilinos curitibanos segue em baixa, na casa de 1% no primeiro trimestre do ano. Isso é reflexo do bom trabalho das imobiliárias no processo de cadastramento de inquilinos, no contato ativo com os clientes e na conciliação entre locatários e locadores.

Bairros mais procurados – Para as locações residenciais, o Centro foi o bairro mais procurado em março de 2023, respondendo por 18,3% das negociações. Destaque também para Bigorrilho (4,5%), Portão (4,2%), Água Verde (3,7%) e Rebouças (3,7%). Nos imóveis comerciais, o Centro foi campeão absoluto, onde 30,3% das negociações foram fechadas. Em seguida, vieram Água Verde (8,3%), Cristo Rei (4,8%), Bacacheri (4,1%) e Batel (4,1%).