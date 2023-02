As expectativas do mercado financeiro para aumento de 0,50 ponto porcentual (p.p.) nos juros dos EUA na próxima reunião do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) subiram após a publicação da inflação PCE acima da previsão de analistas, segundo ferramenta do CME Group.

Por volta das 11h30 (de Brasília) desta sexta-feira, 24, as chances subiram para 32,9%, de 27,0% na quinta-feira. Entretanto, a chance majoritária ainda está na alta de 25 pontos-base (pb), que caiu de 73,0% de quinta-feira para 67,1%.

Ainda, houve uma mudança nas expectativas do mercado sobre o nível dos juros no fim de 2023. Agora, a chance da taxa finalizar o ano com juros a partir de 5,50% subiram de 46,4%, registrado na quinta-feira, para 55,8%. A faixa atual dos juros está entre 4,50% e 4,75%.