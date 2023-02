(Divulgação)

O fortalecimento do setor de turismo, corporativo e doméstico foi constatado pelo crescimento do número de convenções, feiras internacionais inéditas sediadas no Brasil, novas opções de destinos e oportunidades de negócios. De acordo com o Ministério do Turismo (Mtur) e contabilizando apenas os inscritos oficialmente no Calendário Nacional de Eventos, já estão previstos mais de 900 só neste ano. Segundo dados do Levantamento de Viagens Corporativas (LVC), realizado pela FecomercioSP e Associação Latinoamericana de Gestão de Eventos e Viagens Corporativas (Alagev), o faturamento do setor de viagens corporativas registrou R$ 76,6 bilhões entre os meses de janeiro e outubro do ano passado. Sustentando a mesma solidez e progresso, o NH Curitiba The Five, primeiro hotel no Brasil da rede espanhola NH Hotels, registrou incremento de 107% no volume de hóspedes em turismo corporativo.

O NH Curitiba The Five conta com 178 apartamentos, um restaurante, um coffee shop, um lounge, sete salas para eventos corporativos com capacidade para até 190 pessoas, área de business center, espaço fitness e spa. O diretor do hotel, Antonio de Albuquerque, comemora os expressivos resultados de 2022. “Nos primeiros seis meses, registramos um crescimento de 13%, em comparação com o período pré-pandemia. Em números reais, tivemos cerca de 10 mil hóspedes no primeiro trimestre do ano e um acréscimo de 15% no fluxo de pessoas no segundo trimestre. Historicamente, o mercado de Curitiba começa a reagir no início de agosto, mas, neste ano, observamos um fluxo maior já a partir de junho e julho”, explica. Com uma taxa de ocupação próxima a 50%, o hotel teve faturamento 52% superior ao período pré-pandemia em 2019. Segundo Antonio, a expectativa é fechar o primeiro trimestre de 2023 com taxa de ocupação média de 52%, com uma diária média de R$ 435.

Em 2022, o hotel sediou 243 eventos corporativos e congressos, e o turismo de negócios foi responsável por aproximadamente 70% do fluxo de hóspedes, o que corrobora a recuperação e robustez do setor. “O turismo de negócios garantiu 65% do faturamento total do hotel em 2022, e as reservas desse segmento no começo deste ano já são expressivas. Esperamos por volta de 35 mil hóspedes viajando a trabalho, e nossa agenda de reservas para eventos corporativos já está 25% ocupada”, revela.

Hotel registra crescimento de 25% do turismo rodoviário

Pesquisa encomendada pela empresa Buser e conduzida pela Quaest revelou que 61% dos brasileiros preferem viajar de ônibus, 41% fariam a viagem de carro e apenas 10% escolheriam viajar de avião. Os dados são de julho de 2022 e apontam que as pessoas priorizam viagens mais econômicas e que os deslocamentos por proximidade – destinos de até 500 quilômetros – é forte tendência no turismo brasileiro.

Inclusive, o turismo corporativo pelo modal rodoviário também é uma realidade. Levando em consideração o custo benefício e a possibilidade de modelos de trabalho flexíveis, como o híbrido e remoto, os empregados têm a oportunidade de morar em locais diferentes da cidade onde está a empresa empregadora e priorizar as viagens terrestres para se locomover quando necessário.

“Registramos um aumento no fluxo de automóveis em nosso estacionamento de 20%. Estimamos a circulação de aproximadamente 9 mil veículos apenas em 2022”, complementa Antonio.

Geração de empregos: hotel prevê aumento de 20% no quadro de colaboradores

Levantamento realizado pelo Ministério do Turismo, com base em dados do CAGED (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados do Brasil), indicou que o turismo nacional registrou, até outubro do ano passado, 234 mil novos postos de trabalho em todo o país. O hotel curitibano reforça a crescente: o quadro de colaboradores cresceu 27%, em especial nas equipes de governança, cozinha e restaurante. A previsão segue positiva e o diretor projeta expandir em mais 20% o número de funcionários no início de 2023.

Investimentos de meio milhão em modernização e expansão

Em 2023, a rede NH Hotels planeja novidades e reformas. Dentre os destaques, uma reformulação nos cardápios do Restaurante Trinitas e Five Lounge, com criação de novos pratos e opções culinárias para os clientes que possuem necessidades nutricionais e alimentares específicas. “Pretendemos reformar o coffee shop Grão Café, tornando-o mais iluminado, confortável, inteligente e conectado”, conta Antonio. Ainda, o hotel está estudando projetos e viabilizando economicamente a possibilidade de modernizar e trazer novas soluções de alto padrão para os 178 quartos do complexo. O investimento previsto é de cerca de R$ 500 mil e visa reposicionar estrategicamente o hotel para atender à crescente demanda dos clientes.