Curitiba criou 40,2 mil empregos com carteira assinada ate novembro. Foto: Ricardo Marajó/FAS

Curitiba gerou 40.197 empregos com carteira assinada de janeiro a novembro de 2022, segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), divulgados pelo Ministério do Trabalho na semana passada. A cidade se manteve na quinta posição entre os municípios que mais criaram empregos no País, atrás apenas de São Paulo (238.811), Rio de Janeiro (107.562), Brasília (54.936) e Belo Horizonte (49.062).

O saldo nos onze meses foi gerado por um total de 478.368 contratações e 438.171 demissões no período. Em novembro, o saldo foi positivo em 1.443 vagas, resultado de 37.364 contratações e 35.921demissões.

Serviços

No acumulado do ano, o setor de serviços foi o campeão de vagas, com a abertura de 33.421 novos empregos. O comércio veio em segundo lugar, com 3.692 nova vagas, a indústria em terceiro, com 3.053. Curitiba gerou, sozinha, 26% das vagas do Paraná.

A Prefeitura vem desenvolvendo, desde o período mais intenso da pandemia, uma série de ações para estimular a economia e acelerar o mercado de trabalho, com capacitação de trabalhadores e empreendedores, além de melhoria no ambiente de negócios.

Entre as ações, destaque para os Liceus de Ofícios, da Fundação de Ação Social (FAS), que promovem cursos e preparam para o mercado de trabalho quem está em busca de qualificação.

Já os Espaços Empreendedor da Agência Curitiba dão suporte a microempresários e microempreendedores individuais. O Programa 1º Empregotech 2022, por sua vez, oferece qualificação na área de tecnologia com aulas e oficinas.

O Fab Lab Cajuru, laboratório de fabricação por prototipagem, por sua vez, vem gerando novas oportunidades para estudantes, empresas e comunidade, que podem compartilhar conhecimentos e colocar em prática ideias inovadoras.