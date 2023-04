Foto: Franklin de Freitas/ Arquivo Bem Paraná

O preço dos imóveis novos e usados registrou um verdadeiro salto em Curitiba ao longo dos últimos 12 meses, entre abril de 2022 e março de 2023. Segundo o índice FipeZAP, o valor do metro quadrado de um imóvel na capital paranaense subiu 11,62%, mais que o dobro da média nacional (de +5,66%). Com isso, o município se destaca como uma das cidades brasileiras com o m² mais caro do país.

O levantamento, que pesquisou um total de 50 cidades (entre elas 16 capitais), mostra que 49 municípios analisados tiveram valorização de seus imóveis ao longo do último ano, sendo que Canoas (RS) foi a única cidade a registrar queda, com o preço médio recuando 1,19%.

Entre as capitais brasileiras, Goiânia foi quem teve a maior alta (17,68%), seguida por Campo Grane (13,4%0, Maceió (12,94%), Florianópolis (11,73%) e Curitiba (11,62%).

Na capital paranaense, o preço médio de venda de um imóvel é de R$ 8.560/m², valor acima da média nacional (de R$ 8.400) e o 10º maior de todo o país, atrás de: Balneário Camboriú (R$ 11.876), Itapema (R$ 11.037), São Paulo (R$ 10.304), Vitória (R$ 10.223), Florianópolis (R$ 9.907), Rio de Janeiro (R$ 9.882), Itajaí (R$ 9.556), Barueri (R$ 8.849) e Brasília (R$ 8.795).

Outras duas cidades do Paraná também foram analisadas no levantamento. São elas: Londrina, no norte do estado, e São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC). Nessas localidades, o preço de venda dos imóveis é quase metade do registrado na Capital: R$ 4.438 e R$ 4.409, respectivamente.

O índice é calculado pela Fipe com base em informações de anúncios de apartamentos prontos em 50 cidades brasileiras.