Levy Ferreira/SMCS

O Salão Nobre da Prefeitura de Curitiba foi espaço de homenagem nesta quarta-feira (5/4) aos novos aposentados do município, no mês de abril. Promovida pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Curitiba (IPMC), a cerimônia de aposentadoria comemora mensalmente a dedicação e o tempo de serviço dos servidores. Neste mês, o encontro contou com 36 participantes e suas histórias inspiradoras.

Carlos Massashi Araki, de 66 anos, é exemplo de quem dedicou 22 anos de seu trabalho para a Prefeitura e, através da medicina, é exemplo de amor à profissão “Eu amo o meu trabalho e não pretendo largar a medicina. Sou muito grato pelo tempo da Prefeitura e, de agora em diante, quero seguir trabalhando em outros locais”. Em cadeira de rodas, o doutor é o primeiro PcD (Pessoa com Deficiência) a se aposentar, após a instauração da Lei Complementar 133/2021.

“A Prefeitura me fez sentir que eu não tinha nenhuma limitação, durante todo esse tempo em que trabalhei na Perícia. Aconselho a todos os que se sentem limitados, a sair de suas casas, se especializarem e encarar a vida de outra maneira”, disse Carlos.

Palavras de gratidão

Foi na perícia que Araki ajudou muitas pessoas, algumas das quais ele nem imagina. “Temos uma gratidão enorme ao IPMC e à Perícia, que possibilitaram a minha cunhada se aposentar devido ao quadro de saúde.” explica Gelson Santos, cunhado de Maristela Galhardo, que foi professora da Escola Municipal David Carneiro, no Xaxim.

“Impossível não chorar. A gente está muito feliz por essa conquista. Foi a Prefeitura e as pessoas da escola em que ela trabalhava que nos ajudaram a passar por esse período tão difícil”, se emociona a irmã, Alvacir Santos.

Pessoas que desenvolvem alguma deficiência após estar na ativa, como foi o caso de Maristela, não entram como PcD. Apenas profissionais que já prestam o concurso como pessoa com deficiência e ingressam com essa condição no funcionalismo, como é o caso do doutor Carlos.

A fim de homenagear os participantes, Hélio José Pizzatto, diretor da Previdência do IPMC, falou sobre gratidão ao ofício desempenhado pelos servidores. “A gente reconhece que foi o esforço do trabalho de cada um de vocês que ajudou Curitiba a se tornar uma cidade modelo. Cada profissional teve seu papel e nós só podemos dar parabéns e agradecer pelo que vocês fizeram”, declarou Pizzatto.

Exercício diário

“Me preparar para a aposentadoria foi um exercício diário. Me tratei psicologicamente para esse momento e me sinto pronta para aproveitar a nova fase”, contou Dulce de Fátima de Paula, servidora há 33 anos, oito deles atuando como auxiliar administrativa na Casa da Mulher Brasileira.

Aos 57 anos, a nova aposentada pretende aproveitar para se exercitar, já que um dos filhos, Joel Severo, é o seu personal trainer particular. “Foi meu salário e o meu trabalho aqui que me ajudaram a criar meus quatro filhos sozinha. Agora quero aproveitar com eles que me ajudam em tudo, em especial o meu personal”, brinca Dulce.

Cuidar da saúde

A adoçao de exercícios físicos e cuidados com a saúde foram destacados por Pizzato como fundamentais nesta fase da vida. “É agora que começamos a sentir dores nas costas e dificuldade em desempenhar atividades que antes eram simples. Para curtir essa nova fase, brincar com os netos ou viajar é preciso se manter ativo em exercícios físicos e adotar uma rotina saudável”, aconselhou.

Esse não é um problema para Julieta e Carmem Soares, mãe e filha que marcam presença na academia há cinco meses. “Eu concordo com tudo o que o Pizzatto falou. A gente para estar bem, não pode ficar parado. Tenho 87 anos e estou aqui, animada, porque me cuido desde sempre.” conta a ex-professora Carmem, aposentada que dedicou 17 anos de trabalho ao município e agora comemora a conquista.

“Vou sentir saudade daqueles olhinhos prestando atenção nas minhas aulas. Eu posso dizer que fui mãezona nesse tempo. Tudo o que fiz foi com muito amor”, conta Carmem, aos 60 anos.

Tempo de se informar

Ela e os demais participantes além de refletir, puderam aprender mais sobre aspectos práticos que vêm com a aposentadoria. Daniélle Sass, gerente de relacionamento do IPMC, trouxe as principais informações da tarde. “A partir de agora, o RH de vocês é o IPMC. Não há mais acesso ao Portal do Servidor, mas o site do IPMC é o responsável por trazer todos os serviços que vocês precisam, além de conter notícias personalizadas para os nossos aposentados.”

Ela explicou que o pedido à licença-prêmio é o único serviço que ainda deve ser feito pelo RH de sua secretaria e que todos têm até cinco anos para realizar o pedido. Além disso, trouxe informações sobre a prova de vida, pagamentos, descontos e contracheques.

IPMC adota novo sistema para a prova de vida de aposentados e pensionistas

Validade da prova de vida agora pode ser conferida pelo portal do IPMC

Para aproveitar o tempo da nova fase, atividades de lazer da AAPC (Associação de aposentados da Prefeitura de Curitiba) foram apresentadas aos convidados. Dentre as atividades que a associação oferece, estão oficinas, aulas de línguas, encontros e pescaria.