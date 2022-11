: Daniel Castellano / SMCS

O prefeito Rafael Greca recebeu, nesta sexta-feira (4/11), o diretor internacional da Associação Brasileira de Franchising (ABF), Natan Baril, que veio agradecer o município pela redução da alíquota de ISS para o setor de franquias.

As alterações estão na lei complementar 134/2022, que foi sancionada pelo prefeito Rafael Greca e publicada em 24/10, após o projeto ter sido aprovado na Câmara Municipal de Curitiba (CMC). A alíquota de ISS foi reduzida de 5% para 2%.

“Diminuímos a alíquota de ISS em Curitiba para que as empresas de franquias não tenham que ir para outros municípios em busca de vantagens tributárias. Queremos que essas empresas venham para Curitiba, movimentem a economia e gerem empregos”, disse o prefeito.

Greca estava acompanhado pelos secretários de Planejamento, Finanças e Orçamento, Cristiano Hotz, e do Governo Municipal, Luiz Fernando Jamur, e da presidente da Agência Curitiba de Desenvolvimento e Inovação, Cris Alessi. O líder do governo na Câmara Municipal, Pier Petruzziello, e o diretor jurídico, administrativo e financeiro da Agência Curitiba, Frederico Munhoz da Rocha, também acompanharam a reunião.

Para Natan Baril, essa redução vai fazer com que grandes franqueados venham para a Curitiba.

“Existem muitas oportunidades de negócios e a capital do Paraná vai atrair mais empresas”, disse Baril. A capital tem 66 empresas franqueadas, 33% do total do Estado. “O Sul representa hoje o segundo maior mercado de franquias do País, atrás apenas de São Paulo e representando 23% do total movimentado pelo setor”, acrescentou.

Cris Alessi ressaltou a importância da atuação do setor empresarial em parceria com o poder público. “Curitiba, por meio dos seus projetos de inovação, dentro do âmbito do Vale do Pinhão, exerce um papel fundamental em indicar oportunidades e áreas para instalação de empresas, além de prestar assessoria para que esses negócios prosperem”, afirmou.

A previsão é que, com a redução da alíquota e o aumento de negócios no setor, ocorra uma elevação de arrecadação da ordem de R$ 1,53 milhão ao ano.