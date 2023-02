Prefeito em exercício Eduardo Pimentel acompanhado da presidente da Fundação Cultural de Curitiba, Ana Cristina de Castro; do secretário municipal de Esporte, Lazer e Juventude, Carlos Eduardo Pijak Jr.; e do Nei Santos, representando a secretaria estadual de Esporte, receberam o presidente da Cufa (Central Única das Favelas) no Paraná, José Antônio Campos Jardim e lideranças das favelas, no Salão Nobre do Palácio 29 de Março. Curitiba, 06/02/2023. Foto: Ricardo Marajó / SMCS

A Expo Favela, lançada em 2022 em São Paulo, amplia os horizontes e passa a acontecer em diversas cidades do Brasil. O evento que promove o encontro de negócios da favela com o asfalto chega a Curitiba na segunda quinzena de maio (data a confirmar).

Hoje, o prefeito em exercício Eduardo Pimentel recebeu no Salão Nobre do Palácio 29 de Março o presidente da Cufa (Central Única das Favelas) no Paraná, José Antônio Campos Jardim.

“Estamos de portas abertas para o que precisarem, vamos agregar ações culturais e esportivas e podem contar com o nosso apoio. Lançamos oficialmente hoje esse importante evento.”, salientou Pimentel

A primeira etapa da feira acontece em março, em São Paulo, e marca o início dos eventos estaduais. Para participar do evento, é possível se inscrever como empreendedor, investidor, mentor, palestrante voluntário, voluntario ou expositor. Para se inscrever, clique aqui.

O presidente da Cufa Paraná contou que, em menos de dois dias, mais de 200 pessoas já se inscreveram para a etapa de Curitiba e a meta é chegar a mil inscrições.

Expo Favela em números

Em sua primeira edição, realizada em 2022, em São Paulo, a Expo Favela reuniu 33 mil pessoas, movimentou R$ 63 milhões em negócios, contou com 20 mil inscritos e produziu mais de mil horas de conteúdo.

Os melhores projetos de cada Estado irão participar da Expo Favela Nacional, que será realizada em outubro na Expo Center Norte na Cidade de São Paulo/SP

Quem pode participar

Moradores das favelas brasileiras, que já tenham seu próprio negócio, independentemente do estágio de maturidade.

Conheça a Cufa

Cufa (Central Única das Favelas) é uma organização brasileira, social, esportiva e cultural fundada no Rio de Janeiro e conta com mais de 20 anos de existência. O trabalho é realizado em conjunto entre moradores de favelas e jovens voluntários, engajados na construção de uma América Latina mais justa e sem pobreza.

Os pilares da organização incluem ações humanitárias, arte e cultura, comunidade e segurança, direitos humanos, economia, empreendedorismo, esportes e família e saúde.