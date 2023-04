(Divulgação)

Nesta semana, nos dias 5 (quarta) e 6 de abril (quinta-feira) será realizado em Curitiba, no Aeroporto de Bacacheri, a segunda edição da AviationXP Sul. O evento contará com a participação da CCR Aeroportos, empresa responsável pela administração do aeroporto em Curitiba.

“A CCR Aeroportos é uma das maiores operadoras de aeroportos no país e participar da AviationXP Sul é uma excelente oportunidade para dialogar com os principais players do mercado e expandirmos o portfólio de clientes e serviços voltados à aviação geral em nossos aeroportos”, destaca Graziela Delicato, Gerente de Negócios da CCR Aeroportos. “Entre as oportunidades presentes nesta edição está o projeto Cidade de Hangares, uma iniciativa inovadora que disponibiliza áreas, infraestrutura e expertise para o desenvolvimento de hangares privados ou de negócios em nossos aeroportos”, complementa Graziela.

No ano passado, o evento recebeu mais de 800 visitantes e contou com a presença de 26 marcas. Para este ano já estão confirmadas empresas como Azul Conecta, Helisul, Aeromecânica, Aerotrading e Tecnam, entre outras. Com mais de 35 marcas o evento cresceu 15%. Uma das maiores novidades este ano é o local do evento, o novo hangar da Helisul Aviação, que vai ser inaugurado oficialmente no dia do evento e será usado posteriormente para a hangaragem das aeronaves da empresa.

O evento de negócios vem levando para diversas regiões do país o conceito de Aviation Experience, reunindo exposição de aeronaves e diversos produtos e serviços. A possibilidade de fazer voos é um dos principais atrativos. O AviationXP já acontece também no Centro-Oeste e agora também no Nordeste, em Fortaleza.

Serviço:

Data – dias 5 (quarta) e 6 de abril (quinta-feira)

Horário – 13h às 20h

Local – Aeroporto de Bacacheri – Curitiba (PR)

Mais informações em https://aviationxp.com.br/

Já conhecida do público, a Heli XP, maior evento do segmento de asas rotativas da América Latina, acontecerá mais uma vez no Helipark, na cidade de Carapicuíba, na Grande São Paulo, nos dias 10 e 11 de maio de 2023. Em sua última edição realizada em 2022, a feira recebeu 4.800 pessoas e gerou 23 milhões de dólares em negócios fechados, contando com a presença de 73 marcas e 18 helicópteros expostos.

Em 2023, além da edição de Curitiba (PR), teremos Goiânia (GO), nos dias 28 e 29 de junho, com terceira edição e que pelo segundo ano consecutivo, ocorrerá no Aeroporto Internacional de Goiânia, também administrado pela CCR Aeroportos; e a estreia em Fortaleza (CE), nos dias 25 e 26 de outubro.

E, para fechar o ano de 2023, a cidade de Jundiaí (SP) receberá mais uma vez a Aviatrade, nos dias 8 e 9 de novembro. O evento já é considerado uma data importante do calendário oficial da região e tem como foco o mercado de aeronaves leve esportiva (LSA), monomotor e pistões da aviação geral.