Sandra Lima/FAS

A Fundação de Ação Social (FAS), em parceria com redes de supermercados e hotéis, vai promover dez processos seletivos para contratação de trabalhadores. Serão 237 vagas de emprego, sendo 125 do Super Muffato, 100 do Condor e 17 dos hotéis Ibis e Mercure.

As entrevistas começam nesta segunda-feira (20/3), vão até o próximo dia 28 e serão realizadas em unidades da FAS e Ruas da Cidadania.

A oferta de espaços públicos para a realização dos processos seletivos foi uma estratégia adotada pela FAS, responsável pelas políticas da assistência social e de emprego e renda em Curitiba, para facilitar o acesso dos profissionais ao mercado de trabalho e, ao mesmo tempo, a contratação pelas empresas.

Quem quiser participar dos processos seletivos deve comparecer aos locais de entrevista levando documento pessoal e, se possível, currículo.

Para os trabalhadores interessados em outras oportunidades de emprego a dica é agendar horário no Agenda On-Line, no site da Prefeitura de Curitiba, ou ir pessoalmente a um dos 11 postos do Sistema Nacional de Emprego (Sine) municipais existentes em Curitiba.

Empresários

Empresas interessadas em ofertar vagas de emprego e usar gratuitamente os espaços públicos do município para seleção de trabalhadores devem enviar e-mail para o endereço vagas@curitiba.pr.gov.br ou entrar em contato com a Central de Vagas do Sine pelo telefone (41) 3250-7436.

Programação

Dia 20/3 – Super Muffato

Quantidade de vagas: 25

Funções: Operador de caixa e zelador.

Escolaridade: Ensino Fundamental incompleto

Não é necessário experiência

Entrevistas: Rua da Cidadania Santa Felicidade (Rua Santa Bertila Boscardin, 213 – Santa Felicidade)

Horário: 13h às 16h30

20/3 – Hotel Ibis e Hotel Mercure

Quantidade de vagas: 17

Funções: Camareira e garçom

Escolaridade: Ensino Médio incompleto

Necessário experiência

Entrevistas: Rua da Cidadania Matriz – Sala Aprendiz (Praça Rui Barbosa, 101)

Horário: 9h às 12h e das 13h às 16h30.

Dia 20/3 – Condor

Quantidade de vagas: 100

Funções: várias de supermercados

Entrevista: Cras Matriz (Rua Monsenhor Celso, 35 – Centro)

Horário: 9h às 12h e das 13h às 16h

Dia 21/3 – Condor

Quantidade de vagas: 100

Funções: várias de supermercados

Entrevista: Cras Caximba (Estrada Delegado Bruno de Almeida, 8280 – Caximba)

Horário: 9h às 12h e das 13h às 16h

Dia 22/3 – Condor

Quantidade de vagas: 100

Funções: várias de supermercados

Entrevista: Rua da Cidadania Santa Felicidade (Rua Santa Bertila Boscardin, 213 – Santa Felicidade)

Horário: 13h às 16h30

Dia 23/3 – Super Muffato

Quantidade de vagas: 100

Funções: Operador de caixa, açougueiro, repositor de mercadorias, auxiliar de estacionamento, auxiliar de padeiro, confeiteiro, auxiliar de cozinha, balconista

Escolaridade: Ensino Fundamental incompleto

Não é necessário experiência

Entrevistas: Rua da Cidadania Cajuru – auditório (Av. Prefeito Maurício Fruet, 2.150 – Cajuru)

Horário: 9h às 12h e das 13h às 16h30

Dia 23/3 – Condor

Quantidade de vagas: 100

Funções: várias de supermercados

Entrevista: Cras Novo Mundo (Av. da Brasília, 5.931 – Novo Mundo)

Horário: 9h às 12h e das 13h às 16h

Dia 22/3 – Condor

Quantidade de vagas: 100

Funções: várias de supermercados

Entrevista: Cras Pilarzinho (Rua Guy de Maupassant, 177 – Pilarzinho)

Horário: 8h30 às 12h e das 13h às 16h

Dia 22/3 – Condor

Quantidade de vagas: 100

Funções: várias de supermercados

Entrevista: Cras Bairro Novo (Rua Tijucas do Sul,1.691 – Sítio Cercado)

Horário: 8h às 11h30

Dia 28/3 – Condor

Quantidade de vagas: 100

Funções: várias de supermercados

Entrevista: Cras Boqueirão (Rua da Cidadania Boqueirão/Carmo – auditório)

Horário: 9h às 12h e das 13h às 16h