Centrais sindicais e movimentos populares realizam, nesta terça-feira, atos em todo o país para reivindicar a queda da taxa básica de juros (Selic) praticada pelo Banco Central (BC), que atualmente está em 13,75% ao ano, e a democratização do Conselho de Administração de Recursos Fiscais (CARF). Em Curitiba, o protesto será às 11 horas na frente da sede do Banco Central, na Avenida Cândido de Abreu, no Centro Cívico.



Os sindicalistas e os representantes dos movimentos populares entendem que a alta taxa de juros paralisa a economia.