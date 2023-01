Divulgação

Curitiba terá uma semana de eventos de inovação, a Connect Week, que será realizada entre 19 e 25 de junho, com cerca de 50 atividades programadas em sete dias. O evento foi apresentado na noite dessa terça-feira (17/1), no espaço de eventos da Universidade Positivo.

A programação será uma parceria da Viasoft Connect, Agência Curitiba de Desenvolvimento e Inovação, Sebrae, Secretaria Estadual de Inovação, Transformação Digital e Modernização e Assespro/Acate-PR.

“A Connect Week terá uma programação que representa a grande conexão de nosso ecossistema de inovação e soma-se ao nosso significativo calendário de grandes eventos ao longo do ano”, disse a presidente da Agência Curitiba, Cris Alessi.

Entre os grandes eventos promovidos dentro do ecossistema do Vale do Pinhão, em março, mês em que Curitiba completará 330 anos, a cidade recebe a Feira de Inovação e a quarta edição do Smart City Expo Curitiba, que conta com apoio da Prefeitura por meio da SMAP e Agência Curitiba. A Connect Week entra para o calendário, em junho. Em dezembro, é a vez do Conexões Vale do Pinhão.

Além deles, o Vale do Pinhão promove muitos outros eventos, cursos, palestras, workshops durante o ano. “Poucas cidades no Brasil têm um calendário tão intenso”, destaca Cris.

Origem

O Connect Week surgiu a partir de outro evento, o Viasoft Connect, lançado pelo presidente do Conselho de Administração do Grupo Viasoft, Itamir Viola. Desde 2019, vinha sendo realizado com três dias de programação. O sucesso e a conexão com o ecossistema levaram Viola a propor a parceria com a Agência Curitiba para ampliar a programação para uma semana.

A Connect Week

O evento Viasoft Connect segue como âncora da semana Connect Week, realizado entre 21 e 23 de junho no Viasoft Experience, em Curitiba. A Agência Curitiba terá o estande Vale do Pinhão neste evento, para apresentação de startups.

Entre 19 e 25 de junho, a Connect Week terá, diariamente, programação de inovação, somando cerca de 50 eventos em sete dias, incluindo a Corrida da Inovação no domingo, 25 de junho.

Mais ações inovadoras

A apresentação da Connect Week foi realizada durante o evento de lançamento do novo nome do espaço de eventos da Universidade Positivo: o antigo ExpoUnimed agora se chama Viasoft Experience.

“Fomos muito bem recebidos no Vale do Pinhão e queremos contribuir para o fortalecimento desse ecossistema inovador, aumentando as ações em Curitiba e no Paraná”, declarou Itamir Viola.

O secretário estadual de Inovação, Marcelo Rangel, destacou os avanços dos vários ecossistemas de inovação no Paraná. “Nosso objetivo agora é promover a conexão entre esses ecossistemas, consolidando o Paraná como o estado mais inovador do Brasil.”

Prêmio

Também na noite dessa terça-feira (17/1), foi lançada a edição 2023 do Prêmio Empresa Inovadora, criado dentro do Viasoft Connect do ano passado.

A premiação reconhece projetos de inovação das empresas do estado. Em sua primeira edição (2022), o ICI foi vencedor no segmento Serviços e Engenharias. Além do Prêmio Empresa Inovadora, o ICI também conquistou o troféu de Empresa Inspiradora, por ter vencido a etapa de votação popular.

O Vale do Pinhão

A Prefeitura de Curitiba, por meio da Agência Curitiba de Desenvolvimento S/A, criou o programa Vale do Pinhão, um movimento de um ecossistema de inovação para promover ações que contribuam para o desenvolvimento de Curitiba como cidade inteligente, que se desenvolve economicamente ao mesmo tempo que aumenta a qualidade de vida de seu cidadão e gera eficiência nas operações urbanas.

O propósito do Vale do Pinhão, em seus cinco pilares, é fortalecer e potencializar o ambiente de inovação por meio do empreendedorismo, economia criativa e tecnologia. Alinhado aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU, envolve secretarias municipais e o ecossistema de inovação de Curitiba, que é composto por todos os atores cujo objetivo é o desenvolvimento de inovação: universidades, aceleradoras, incubadoras, fundos de investimento, centros de pesquisa e desenvolvimento, startups, movimentos culturais e criativos.