Prefeitura de Curitiba (Foto: Carlos Costa/CMC)

Servidores da Prefeitura de Curitiba, aposentados e pensionistas vinculados ao IPMC (Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Curitiba) recebem, nesta segunda-feira (27), o primeiro pagamento de salários e benefícios por meio do Banco do Brasil.

Todos têm conta no BB, a nova instituição financeira a atender servidores e beneficiários do Município. O servidor pode conferir o número da conta do Banco do Brasil e a agência pelo seu contracheque, acessado pelo Portal do Servidor, após informar CPF e senha. Aposentados e pensionistas verificam pelo portal do IPMC.

Para facilitar o atendimento de todos, o Banco do Brasil informou à Prefeitura que nesta segunda-feira (27/2), terça-feira (28/2) e quarta-feira (1º/3), as agências de Curitiba terão atendimento ao servidor municipal, a partir das 8h. O horário regular de atendimento nas agências é das 10h às 16h.

A Prefeitura de Curitiba realizou o envio do dinheiro de toda a folha de pagamento na sexta-feira (24/2).

Conta ativa e portabilidade

Quem ainda não complementou a conta aberta em seu nome deve comparecer a uma das 30 agências do Banco em Curitiba, para confirmar os dados pessoais e criar as senhas numéricas. Para isso, basta levar documento com foto (RG ou CNH) e comprovante de endereço.

Aqueles que pediram portabilidade para outra instituição financeira devem monitorar o depósito do salário ou benefício ao longo do dia. Caso não haja o crédito no banco solicitado, a pessoa deve procurar o Banco do Brasil. Conforme a data da complementação da conta, não terá havido tempo hábil para efetivar a portabilidade e o primeiro pagamento será creditado na conta do BB. Nestes casos, o servidor deverá ir a uma agência do Banco do Brasil e solicitar a transferência bancária relativa ao pagamento de fevereiro.

Caso o servidor, aposentado ou pensionista tenha alguma dificuldade na movimentação, a orientação é para que busque o Banco do Brasil, pois o pagamento foi remetido à conta aberta no BB.

Além das agências de atendimento, há outros três locais exclusivos para os servidores. No subsolo do prédio central da Prefeitura de Curitiba (Avenida Cândido de Abreu, 817 – Centro Cívico) e no térreo do Edifício Delta (Avenida João Gualberto, 623 – Alto da Glória) a equipe do BB atende das 9h às 17h. Na Rua da Cidadania do Tatuquara, das 9h às 15h, de segunda a sexta-feira.

O pagamento no penúltimo dia útil do mês está sendo feito para que haja tempo para os ajustes necessários, uma vez que houve a mudança da instituição financeira. A partir de março, o pagamento será no último dia útil de cada mês.

Site e telefone do Banco do Brasil

Além do site do banco, existe uma Central de Atendimento especializada para ajudar o servidor. O telefone é 4003-5289 para capitais ou 0800 729 5289 para demais localidades.