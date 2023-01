(Foto: Divulgação)

A empresa curitibana Mark Messe firmou parceria internacional com a associação “High Tech Surgery Association – HTC Association”, que é formada por um Comitê Executivo Internacional e é presidida pelo Dr. James Skinovsky, Médico Inovador, Cirurgião Robótico e CEO da “HTC Company for the Improvement of Life”.

O objetivo da entidade é trocar e promover conhecimento sobre tecnologia cirúrgica, novas abordagens e avanços científicos aplicados ao campo cirúrgico. Também promove estudos científicos a fim de desenvolver e incrementar novas tendências tecnológicas e de educação nesta área, além de promover cursos e workshops de treinamento em todo o mundo, difundindo conhecimento e tecnologia, principalmente no campo da cirurgia minimamente invasiva, beneficiando os profissionais de saúde e as populações por eles atendidas.

Além do gerenciamento da entidade, a Mark Messe tem no planejamento a execução de vários encontros online, como webnares e simpósios em 2023 e o “HTC World Congress of Surgery” em 2024, na Turquia.

“A HTC Association possui uma comunidade global de dez mil profissionais de diversas especialidades médicas e a meta, até o congresso na Turquia, é de chegarmos até vinte mil profissionais”, comenta Dr. James Skinovsky.