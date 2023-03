Dia do Consumidor tem promoções em lojas físicas e online (Franklin de Freitas)

Desde 2014 o Dia do Consumidor movimenta o comércio brasileiro. Embora não seja tão conhecida como a Black Friday, que acontece em novembro, a data comemorada no dia 15 de março (esta quarta-feira) tem se tornado uma nova oportunidade para o mercado nacional, físico e principalmente o online. Em 2023, a estimativa da Associação Brasileira de Comércio Eletrônico (ABComm) é de que o e-commerce fature mais de R$ 185 bilhões ao longo do ano. Os especialistas em segurança digital, no entanto, alertam o consumidor sobre os anúncios falsos e links não confiáveis que são espalhadas, especialmente em datas como esta.



Segundo o levantamento da Neotrust, empresa de monitoramento do e-commerce nacional, o comércio digital faturou cerca de R$ 722 milhões com as campanhas feitas em 2022 no Dia do Consumidor. Um aumento de 22% no faturamento se comparado a 2021. A mesma pesquisa mostra que em relação aos pedidos, o crescimento foi de 16%, um acúmulo de 1,5% de compras. A data ainda gerou picos não só no dia, mas também durante a semana. O faturamento total foi de R$ 4 bilhões.



Já o prejuízo estimado com golpes digitais foi de R$ 551 milhões em 2022, segundo pesquisa feita pela OLX e pela AllowMe, ferramenta de prevenção à fraude e proteção de identidades digitais. O levantamento também notou que a região sudeste é a que teve mais fraudes confirmadas, com São Paulo liderando o ranking. Embora o Paraná não seja o estado com o maior índice de golpes, se proteger é sempre importante.



Adriano dos Santos, especialista em Segurança da Informação e Direito Digital pela PUC-PR, conta que é muito comum lidar com clientes que caíram em fraudes por banalizar as informações pessoais que são colocadas nos sites de compras. “Sempre que um site pedir suas informações pessoais, como CPF e nome, logo de início, desconfie. Geralmente essas informações são coletadas no final de uma compra apenas, então muito provavelmente pode ser um golpista por trás deste site.



Quanto ao momento das fraudes, a pesquisa da OLX e AllowMe mostrou que 70% das tentativas aconteceram em horário comercial. Em média, a cada hora são mapeadas 17 tentativas de fraude.

Independente do dia ou momento da compra, Santos afirma que, além do antivírus instalado nos aparelhos eletrônicos, a prevenção é sempre a melhor forma de se proteger de um golpe. “O antivírus evita que você entre em sites que têm códigos maliciosos, mas estar atento é o principal. Ofertas muito vantajosas, urgência nos anúncios, nomes dos sites… sempre desconfie de algo muito diferente”. Tomar cuidado com páginas de compras que aceitam pagamentos somente por PIX, ou boleto bancário também é importante.

Conheça a Lei do E-commerce

Para as compras online, também é interessante se atentar se a empresa cumpre com a Lei do E-commerce, ou Lei do Consumidor Online n° 7962/2013. Extensão do Código de Defesa do Consumidor (CDC), a lei obriga que todas as empresas online cumpram algumas diretrizes. As principais são: clareza e disponibilidade das informações sobre os produtos, suporte imediato ao cliente e direito ao arrependimento, que dá ao consumidor o direito de devolver o produto em até 7 dias caso não tenha ficado satisfeito.

Dicas para se prevenir nas compras online

No Dia do Consumidor é importante estar ainda mais atento à segurança digital. Por isso, saiba como aproveitar as promoções com tranquilidade.

Pesquise sobre a empresa, confira se é confiável

As empresas online são obrigadas a fornecer dados como razão social, endereço, canais de contato e CNPJ, de preferência, em sua página principal. Além disso, é possível checar a confiabilidade das empresas no site nos órgãos de proteção ao consumidor como o Reclame Aqui e o Procon.

Os endereços de sites de comércio eletrônico devem começar com “https” e não “http”. Também é importante checar o verdadeiro nome da empresa, nomes similares não são indicados.



O antivírus evita que você entre em sites que têm códigos perigosos para o seu aparelho eletrônico.



Mensagens como “últimos minutos para aproveitar” ou “desconto imperdível” podem indicar uma tentativa de fraude. Olhe em outros sites e compare os preços, promoções fora do comum nem sempre são seguras



Comprar de empresas que já receberam indicação de amigos ou familiares é mais seguro. Também é interessante procurar reviews pela internet e comentários que deem credibilidade à empresa.

