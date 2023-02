O presidente do Grupo Banco Mundial, David Malpass, pretende deixar o cargo em 30 de junho, informou a instituição, em comunicado divulgado nesta quarta-feira, 15. A renúncia acontecerá um ano antes do previsto para o fim do mandato.

À frente da entidade desde 2019, Malpass ressaltou que, durante sua gestão, o Banco respondeu com “rapidez, escala e inovação” às múltiplas crises enfrentadas por países em desenvolvimento. “Tendo feito muitos progressos e depois de muito pensar, decidi buscar novos desafios”, afirmou.

Antes de chefiar o Banco Mundial, o economista, de 66 anos, atuou em diferentes cargos nos governos dos ex-presidentes dos EUA Ronald Reagan, George H. W. Bush e Donald Trump, todos republicanos. No setor privado, foi economista-chefe do Bear Sterns.

Na nota, o Banco Mundial não esclareceu como ocorrerá o processo de sucessão de Malpass. Tradicionalmente, o presidente da instituição costuma ser indicado pelos Estados Unidos, maior acionista do grupo.