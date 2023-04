Foto: Reprodução

Coordenadores, médicos, engenheiros e desenvolvedores estão entre os cargos com maiores salários médios de contratação no país em abril deste ano, segundo levantamento realizado pelo Empregos.com.br, portal nacional de recrutamento e seleção.

O maior salário de contratação ficou com coordenador de negócios (R$ 14 mil) – responsável pelas rotinas de avaliação de perfil de mercado, monitora as práticas da concorrência, identifica clientes potenciais e oportunidades de crescimento e participa no planejamento de estratégias de vendas, com objetivo de desenvolver os negócios da empresa.

No mesmo patamar está a profissão de coordenador médico (R$ 14 mil) – responsável pela coordenação da equipe médica, elaboração e acompanhamento do plano de atendimento médico aos pacientes. Médico vem em terceiro lugar, com média salarial de R$ 10,5 mil.

“De modo geral, são posições que exigem um nível maior de formação e qualificação, por isso os salários oferecidos pelas empresas para essas vagas costumam ser mais altos do que a média do mercado”, explica Tábata Silva, gerente do Empregos.com.br.

O setor de tecnologia ganha destaque entre as maiores remunerações, ocupando 9 das 50 ocupações do ranking. A profissão de engenheiro, em várias áreas de atuação, também se destaca, aparecendo em 7 das 50 ocupações.

“O setor da construção civil mostrou resiliência durante o período de isolamento imposto pela pandemia de Covid-19. E tem apresentado uma recuperação vigorosa desde o início da fase de reabertura”, avalia Tatiana Fasolari, vice-presidente da Fast Engenharia, maior empresa da América Latina especializada em overlays.

Tatiana pontua que a valorização desses profissionais é de extrema importância para o crescimento da economia brasileira, pois a construção civil representa 6,4% do PIB do país e 34% do total da indústria brasileira.

50 ocupações com maiores salários em abril:

Coordenador de Negócios (R$ 14 mil) Coordenador Médico (R$ 14 mil) Médico (R$ 10,5 mil) Consultor ABAP (R$ 10 mil) Engenheiro de Minas (R$ 10 mil) Arquiteto de Soluções (R$ 10 mil) Coordenador de Engenharia (R$ 10 mil) Engenheiro Clínico (R$ 9,5 mil) Desenvolvedor C# (R$ 9,5 mil) Engenheiro Eletricista (R$ 9 mil) Engenheiro Agrônomo (R$ 8,8 mil) Scrum Master (R$ 8,6 mil) Editor de Multimídia (R$ 8,2 mil) Coordenador de Projeto Social (R$ 8,2 mil) Gerente Geral (R$ 8 mil) Analista Programador Java (R$ 8 mil) Programador de Produção (R$ 8 mil) Analista de Requisitos (R$ 8 mil) Desenvolvedor iOS (R$ 8 mil) Médico Clínico Geral (R$ 7,7 mil) Coordenador de Projetos (R$ 7,7 mil) Analista de Segurança Da Informação (R$ 7,5 mil) Gerente Financeiro (R$ 7 mil) Advogado de Contratos (R$ 7 mil) Modelista (R$ 7 mil) Especialista de Projetos (R$ 6,9 mil) Engenheiro de Segurança do Trabalho (R$ 6,6 mil) Analista de Produto (R$ 6,6 mil) Gerente de Locação (R$ 6,5 mil) Analista de Tecnologia da Informação (R$ 6,4 mil) Produtor Artístico (R$ 6 mil) Especialista Contábil (R$ 6 mil) Analista de QA (R$ 6 mil) Coordenador de Manutenção (R$ 6 mil) Assessor de Investimentos (R$ 6 mil) Especialista Tributário (R$ 6 mil) Desenvolvedor PHP (R$ 6 mil) Veterinário Patologista (R$ 6 mil) Diretor Geral (R$ 6 mil) Supervisor de Controle de Qualidade (R$ 6 mil) Diretor Comercial (R$ 6 mil) Gerente Administrativo/Financeiro (R$ 6 mil) Coordenador de Compras (R$ 5,9 mil) Gerente de Unidade (R$ 5,7 mil) Coordenador Contábil (R$ 5,7 mil) Gerente de Projetos (R$ 5,6 mil) Gerente Regional de Vendas (R$ 5,5 mil) Supervisor de Compras (R$ 5,5 mil) Coordenador de Processos (R$ 5,5 mil) Engenheiro de Produção (R$ 5,3 mil)

