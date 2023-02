Ministro Fernando Haddad na Fiesp. Rovena Rosa/Agência Brasil

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou nesta segunda-feira, 27, que ainda terá outras reuniões ao longo do dia para decidir se o governo vai manter a desoneração dos combustíveis, já que uma Medida Provisória isentando os preços tem validade até a terça-feira. De acordo com ele, a definição ainda deve ocorrer nesta segunda.

Haddad falou com jornalistas ao chegar à Fazenda, após reunião com o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, no Palácio do Planalto. “Assim que tiver uma decisão do presidente, nós avisamos”, disse.

Segundo o ministro, a equipe econômica ainda se reunirá com o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, antes de voltar a se encontrar com Lula, o que deve ocorrer no fim da tarde desta segunda-feira.

Haddad é um defensor da reoneração alegando questões fiscais, ambientais e jurídicas, mas a ala do política do governo vem defendendo a desoneração com forte pressão.

A MP editada no início do ano havia já sido uma sugestão da equipe econômica anterior liderada por Paulo Guedes. Haddad, no entanto, declinou, mas teve que voltar atrás por causa da decisão de Lula de manter o subsídio com argumentos da ala política.