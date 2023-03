Ricardo Marajó/SMCS

Na semana em que se comemora o Dia Mundial do Consumidor (15/3), os Armazéns da Família trazem novos produtos com preços mais baixos. A Semana da Economia é coordenada pela Secretaria Municipal da Segurança Alimentar e Nutricional (SMSAN) e se firma como uma das maiores aliadas dos consumidores curitibanos.

Os produtos que estarão à venda (enquanto durarem os estoques) de terça-feira (14/3) a sábado (18/3) são o feijão preto da marca Catarina (um quilo) por R$ 3,89, a lata de atum ralado Coqueiro (170 gramas) por R$ 3,59; e o pacote do café extra forte a vácuo da marca Da Manhã (500 gramas) por R$ 9,90.

Na promoção da semana passada foram ofertadas 100 mil latas de sardinha.

360 mil famílias

O programa Armazém da Família reúne, atualmente, 35 unidades que oferecem gêneros alimentícios e itens de higiene e limpeza 30% mais baratos que no varejo. Hoje são mais de 360 mil famílias com renda até cinco salários mínimos da capital cadastradas no programa da Prefeitura, beneficiando um milhão de curitibanos, além de 163 entidades sociais e filantrópicas que podem fazer compras nas unidades.

Na RMC são 14 municípios conveniados com 82,5 mil famílias cadastradas, beneficiando cerca de 280 mil pessoas.

O atendimento nos 35 Armazéns da Família de Curitiba é feito de 3ª a 6ª feira, das 9h às 18h; e no sábado, das 9h às 14h.