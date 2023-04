O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva disse nesta quinta-feira, 6, que, a partir do dia 10 de abril, data que marca os 100 dias de mandato, o governo dará início a uma nova fase, em que o foco será o crescimento da economia.

“Estou mais do que satisfeito com o que nós conseguimos projetar nesses 100 dias, a retomada de todas as políticas sociais que deram certo neste país”, afirmou o presidente durante café com jornalistas no período da manhã.

Lula justificou que alguns dos programas sociais foram implementados somente há poucos dias e, portanto, ainda não deu para notar mudanças no País em algumas áreas sociais.

“A partir de segunda-feira, quando apresentarmos o que foi feito nos 100 dias, vamos começar uma outra fase do nosso governo que é fazer a economia voltar a crescer”, garantiu o presidente.

Ele disse que haverá uma forte discussão de projetos voltados à área econômica, a exemplo de linha de crédito a segmentos da sociedade, quando voltar ao Brasil de sua viagem à China, prevista para ocorrer no dia 11.

O presidente destacou que sua “obsessão” nessa fase será com o crescimento do País e geração de emprego. Diante disso, ele citou estabilidade, credibilidade e previsibilidade como fatores fundamentais para a economia se desenvolver.