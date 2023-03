Os deputados Fernando Monteiro (PE) e Andre Fufuca (MA), ambos do PP, são os favoritos no momento para relatar na Câmara o projeto do novo arcabouço fiscal, a regra que vai substituir o teto de gastos – que desde 2017 atrela o crescimento das despesas do governo federal à inflação.

Nas negociações com o presidente da Câmara, deputado Arthur Lira (PP-AL), o governo pediu para que o relator não fosse um parlamentar de oposição. Por outro, o nome não deverá ser muito próximo do governo. O perfil seria de um parlamentar com alguma interlocução com o mercado financeiro. Mas sem ser “excessivamente” pró-mercado.

O projeto do arcabouço só será conhecido após o término da viagem do presidente Lula à China. O retorno do presidente ao Brasil ainda está em aberto, entre 1.º ou 2 de abril.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.