O Banco Mundial projeta, em relatório publicado nesta terça-feira, 4, que haverá uma “reversão na política monetária” da América Latina e do Caribe. Na avaliação da entidade, conforme os níveis de inflação diminuem, “como nos casos de Brasil, Chile, México e Peru”, o histórico sugere essa mudança na postura da política monetária, “conforme os países começam a lidar com questões da demanda contida, relaxando o aperto monetário”.

O Chile e o Brasil “já anunciaram pausas em mais altas de juros”, diz o Banco Mundial.

No caso do Brasil, porém, há um debate em andamento, com pressão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva por cortes nos juros, enquanto o BC mantém sinalização hawkish.

O Banco Mundial diz que, embora a região “não esteja fora de dificuldades inflacionárias e mais choques adversos possam ser esperados”, a América Latina e o Caribe “estão muito distantes das inflações de décadas passadas”.