Agência do Trabalhador. (AEN)

O Governo do Estado, por meio da Secretaria do Trabalho, Qualificação e Renda, promove em maio quatro mutirões de emprego na Agência do Trabalhador Central de Curitiba. A iniciativa é uma referência ao Dia do Trabalhador, comemorado em 1º de maio. A programação especial será às quartas-feiras, das 09h às 16h, com entrega de senhas até 12h.

O primeiro mutirão, em 03 de maio, será focado na recolocação profissional do trabalhador com mais de 50 anos de idade. A previsão é de que sejam ofertadas, no mínimo, 500 vagas em diversos setores da economia. A expectativa é de que 15 empresas participem do processo seletivo, com possibilidade de contratação imediata.

No dia 10, a programação segue com a realização do Mutirão Empregabilidade Negra, seguido dos eventos direcionados aos trabalhadores LGBTQIA+, no dia 17, e Pessoas com Deficiência, no dia 24 de maio.

O gerente da Agência do Trabalhador Central de Curitiba, Rafael Santos, destaca que os serviços de intermediação para o público em geral e também o atendimento o para Seguro-Desemprego seguem normalmente. “Os mutirões não vão interferir no atendimento regular da Agência, voltada a todos os públicos. Todos os serviços estarão disponíveis, ou seja, o trabalhador, mesmo que não se encaixe no público-alvo do evento, será atendido e poderá até mesmo ser encaminhado para uma vaga de emprego”, explica.

Para o secretário do Trabalho, Qualificação e Renda, Mauro Moraes, a programação especial do mês de maio realizada na Capital reforça as ações promovida durante o ano para colocação no mercado de grupos específicos de trabalhadores. “O Governo do Estado está empenhado em garantir emprego digno e renda adequada a toda população paranaense. Somos líderes em colocações via rede Sine, fruto de políticas inclusivas que levam oportunidades de emprego para todos”, reforça.