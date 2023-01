Diretor do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), Christopher Waller expressou nesta sexta-feira, 20, apoio a um aumento de 25 pontos-base (pb) nos juros na próxima decisão de política monetária do Comitê Federal de Mercado Aberto (FOMC), em 1º de fevereiro. Para as próximas reuniões, o dirigente explicou que avaliará os indicadores econômicos.

“Para além disso, ainda temos um caminho considerável a percorrer em direção à nossa meta de inflação de 2%, e espero apoiar o aperto contínuo da política monetária”, disse Waller, durante evento no Conselho de Relações Internacionais, em Nova York.

Um aumento de 0,25 ponto porcentual na taxa básica representaria uma desaceleração no ritmo de aperto, após a elevação de 0,50 ponto porcentual em dezembro e de 0,75 ponto porcentual em novembro.