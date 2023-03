Em meio à repercussão da quebra do Silicon Valley Bank (SVB) e do Signature Bank, a diretora do Federal Reserve (Fed, o banco central americano) Michelle Bowman reforçou ontem a “resiliência” do sistema bancário do País, ao participar de evento organizado pela Comunidade Independente de Banqueiro da América.

A dirigente afirmou que os bancos, no geral, dispõem de forte posição de capital e liquidez. “O conselho continua monitorando cuidadosamente os desenvolvimentos nos mercados financeiros e em todo o sistema financeiro”, disse.

Michelle acrescentou que um dos fatores mais significativos para o colapso de SVB e Signature Bank foi o rápido fluxo de retirada de depósitos. O cenário levou o Fed a criar um programa de emergência para mitigar os efeitos sobre o restante do mercado, segundo ela. “O programa fornecerá uma fonte adicional de liquidez aos bancos e eliminará a necessidade de as instituições venderem rapidamente títulos durante um período de crise”, comentou a diretora do Fed.

