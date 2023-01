Dirigente do Banco Central Europeu (BCE), Gabriel Makhlouf afirmou nesta quarta-feira, 25, que a instituição precisa continuar a aumentar as taxas de juros na reunião de política monetária da próxima semana e na de março, em um “passo semelhante” às decisões do comitê em dezembro, quando as taxas foram elevadas em 50 pontos-base (pb).

Sobre as reuniões posteriores, Makhlouf afirmou que as decisões precisam continuar dependentes de dados, dada a incerteza prevalecente, acrescentando que a taxa continua “muito alta”, apesar da recente redução da inflação.

“Um retorno à estabilidade de preços – ou seja, uma taxa de inflação em linha com nossa meta de 2% no médio prazo – é necessário para que um ambiente econômico estável sustente o crescimento de longo prazo”, afirmou Makhlouf , destacando que suas previsões de 2023 seguem caracterizadas pela alta incerteza.