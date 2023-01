Dirigente do Banco Central Europeu (BCE) e presidente do BC da Eslováquia, Peter Kazimir afirmou que, embora a queda da inflação seja uma boa notícia, não há razão para diminuir o ritmo das altas das taxas de juros. “Acredito que precisamos implementar mais duas altas de 50 pontos-base”, escreveu, em comentário no site do BC eslovaco.

O dirigente defende que o que deveria guiar as próximas decisões é o núcleo da inflação da zona do euro.

Na última leitura do CPI, o núcleo da taxa registrou acréscimo anual de 5,2% em dezembro, subindo 0,6% na comparação mensal. No comentário, Kazimir acrescenta que, “se dependesse” dele, a zona do euro entraria no meio do ano “com o ciclo de aperto concluído”.

Kazimir destaca ainda que a economia da zona do euro vem lidando com a situação melhor do que se esperava. “Por um lado, isso é muito bem-vindo, mas, por outro, provavelmente terá um efeito atenuante mais brando sobre a evolução do crescimento dos preços,” conclui.