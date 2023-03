O presidente da distrital do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) em Minneapolis, Neel Kashkari, defendeu, nesta quarta-feira, 1º de março, que as altas de juros devem continuar. “Estou aberto para aumentar 25 pontos-base (pb) ou 50 pb na próxima reunião”, destacou, no evento 2023 SiouxFalls.Business CEO.

O banqueiro central comentou ainda que acredita que onde a instituição terminará as altas de juros é mais importante do que pensar no ritmo de aumentos das próximas reuniões, ou seja, se será 25 pb ou 50 pb.

Segundo Kashkari, ele estava mais do lado “hawkish” no gráfico de pontos, em dezembro. Na época, ele projetou que as taxas de juros teriam que subir 5,4% e ficar por um tempo nesse nível.

Pouso suave

O presidente da distrital do Fed em Minneapolis afirmou ainda que o objetivo do BC norte-americano é atingir um pouso suave, porém, ainda não dá para saber se a instituição conseguirá atingir isso. “Não estamos em uma recessão agora. O mercado de trabalho está forte”, defendeu.

O banqueiro central comentou ainda que é preciso manter as expectativas de inflação ancoradas. “Inflação está muito alta, e é função do Fed fazer ela desacelerar”, disse.