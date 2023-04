A presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) de Cleveland, Loretta Mester, reiterou nesta quinta-feira, 20, que os juros básicos devem superar 5%, mas não quis antecipar se defenderá uma elevação de 25 pontos-base no encontro de maio do Comitê Federal de Mercado Aberto (FOMC).

A dirigente, que não vota nas reuniões deste ano, esclareceu que a dimensão do aperto monetário dependerá dos indicadores econômicos e dos desdobramentos no setor financeiro.

Segundo ela, as próximas decisões vão incorporar avaliações sobre o setor bancário.

“Precisamos garantir que coloquemos inflação em uma trajetória descendente de maneira sustentável”, disse a dirigente.