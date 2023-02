Foto: Marcello Casal Jr/ Agência Brasil

Dois apostadores, um de São Paulo (SP) e um de Piracicaba (SP), acertaram as seis dezenas do concurso 2.562 da Mega-Sena, sorteadas nesta quarta-feira (8) em São Paulo. O prêmio era de R$ 152,8 milhões,

segundo estimativa da Caixa Econômica Federal. Cada acertador vai levar R$ 76.403.943,65.

Os números sorteados foram 06 – 12 – 32 – 44 – 51 – 57.

O próximo sorteio, de número 2.563, será neste sábado (11) e pagará R$ 3 milhões, segundo estimativa inicial da Caixa Econômica Federal.

A quina teve 226 apostas ganhadoras, e cada uma leva R$ 45.102,73. Dessas apostas, 13 eram do Paraná, das cidades de Alto Paraíso, Cascavel, Curitiba (5), Foz do Iguaçu, Londrina, Marechal Cândido Rondon, Rio Branco do Sul, Sabaudia e Telêmaco Borba.

A quadra teve 14.672 apostas ganhadoras, e cada uma leva R$ 992,48.