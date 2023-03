Foto: Marcello Casal Jr/ Agência Brasil

Dois apostadores, um de Betim (MG) e outro que fez aposta via canal eletrônico, acertaram as seis dezenas do concurso 2.578 da Mega-Sena, sorteadas nesta quarta-feira (29) em São Paulo. O prêmio era de quase R$ 75 milhões, segundo estimativa da Caixa Econômica Federal. Cada um leva R$ 37.457.585,34.

Os números sorteados foram 37 – 39 – 47 – 50 – 59 – 60.

O próximo sorteio, de número 2.579, será neste sábado (1) e pagará R$ 3 milhões, segundo estimativa inicial da Caixa Econômica Federal.

A quina teve 296 apostas ganhadoras, e cada uma leva R$ 20.561,43. Dessas apostas, 16 eram do Paraná, das cidades de Apucarana, Balsa Nova, Cafezal do Sul, Cascavel, Curitiba (5), Foz do Iguacu, Paranaguá, Ponta Grossa, Quarto Centenário, Santa Mariana e Toledo (2).

A quadra teve 6.128 apostas ganhadoras, e cada uma leva R$ 1.418,82.