Beneficiado pelo cenário internacional e pela reação institucional aos atos terroristas em Brasília, o mercado financeiro teve mais um dia de alívio. O dólar caiu para o menor valor do ano. A bolsa de valores subiu mais de 1,5% e aproximou-se dos 111 mil pontos.

O dólar comercial encerrou esta terça-feira (10) vendido a R$ 5,202, com queda de R$ 0,056 (-1,06%). A cotação iniciou o dia em alta, mas passou a cair por volta das 11h30, após a abertura do mercado norte-americano.

A moeda norte-americana está no valor mais baixo desde 23 de dezembro, quando tinha sido vendida a R$ 5,166. A divisa acumula queda de 1,48% nos dez primeiros dias de 2023.

O mercado de ações teve um dia de euforia. O índice Ibovespa, da B3, fechou aos 110.817 pontos, com alta de 1,55%. O indicador foi beneficiado pela alta no preço das commodities (bens primários com cotação internacional) e pelo avanço das bolsas norte-americanas.

