Marcello Casal Jr/ABr

O dólar comercial fechou esta segunda-feira (6) em queda de 0,62%, terminando o dia cotada a R$ 5,1674. Foi a segunda queda consecutiva da moeda norte-americana. E também foi o menor valor de cotação desde o dia 23 de fevereiro.

Na sexta-feira (3), o dólar jahavia fechado em queda de 0,06%, cotada a R$ 5,2004. Com o resultado desta segunda-feira, a moeda passou a acumular perdas de 1,10% no mês e de 2,10% no ano.

No Brasil, as atenções que podem ter interferido estão nos detalhes da nova regra fiscal que substitui o teto de gastos. Além disso, há os planos de crescimento da China, que pretende crescer 5% neste ano. Isso entrou na mira dos investidores.