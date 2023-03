Desde ontem, as Loterias Caixa começaram a receber as apostas exclusivas para o concurso especial de Páscoa da Dupla Sena. Com prêmio estimado em R$ 35 milhões, a Dupla de Páscoa será sorteada no sábado 8 de abril, às 20h.

Como sempre ocorre nos concursos especiais promovidos pelas Loterias Caixa, a Dupla de Páscoa não acumula. Caso nenhum apostador acerte os números da faixa principal do concurso 2.499, o prêmio será dividido entre os acertadores da quina do primeiro sorteio, e assim sucessivamente.

A aposta simples custa R$ 2,50.