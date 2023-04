Dirigente do Banco Central Europeu (BCE), Gabriel Makhlouf considera “muito cedo” para que a instituição comece a planejar uma pausa no processo de aperto monetário, diante de sinais de inflação persistente na zona do euro.

Em publicação no site do Banco Central da Irlanda, do qual é presidente, Makhlouf explicou que os juros terão que permanecer em níveis restritivos por algum tempo para reequilibrar a oferta e a demanda, com objetivo de conter o preços.

O dirigente alertou ainda para os riscos relativos ao setor financeiro, ainda que o sistema bancário na região seja considerado forte do ponto de vista de capitalização e liquidez.

“Os riscos no setor não bancário podem surgir de descasamento de liquidez e alavancagem, o que pode afetar adversamente as condições de mercado caso esses riscos se materializem”, ressaltou o membro do BCE.