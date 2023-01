Cesar Brustolin/SMCS

A economia criativa (que engloba artes, arquitetura, design, publicidade, moda e tecnologia da informação, entre outras atividades) fechou o 3º trimestre de 2022 com cerca 7,8 milhões de trabalhadores alocados no segmento – um aumento de 9% em relação ao mesmo período do ano anterior. No intervalo foram criados 616 mil de postos de trabalho.



Apesar de positivo, o resultado ficou abaixo dos 17% de crescimento da oferta de emprego registrados pela economia como um todo. Os dados constam de relatório do Painel de Dados do Observatório Itaú Cultural.