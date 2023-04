O primeiro-ministro de Portugal, António Costa, afirmou neste sábado, 22, que EDP e Galp vão investir 5,7 bilhões de euros em projetos no Brasil nos próximos anos, no setor energético. O anúncio foi feito durante a XIII Cimeira Luso-Brasileira. O evento faz parte da agenda do presidente Luiz Inácio Lula da Silva em Portugal, em sua primeira viagem oficial à Europa.

Segundo o primeiro-ministro de Portugal, essa nova vontade de cooperação econômica entre os países será assinalada com a relação de um Fórum Econômico na próxima segunda-feira, em Porto. Ele citou que nessa oportunidade será possível voar no primeiro avião entregue à força aérea portuguesa, que ele classificou como fruto da cooperação entre os países.

Costa afirmou que na ocasião haverá assinatura de um novo protocolo. Ainda, que um avião passará a ser adaptado para a Otan em Portugal. A autoridade portuguesa reforçou que a Cimeira permitiu reforçar a cooperação Brasil – Portugal no âmbito multilateral. Ao lado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ele afirmou que o chefe do Executivo brasileiro é sempre bem-vindo. “Esta é sua casa.”