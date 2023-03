O programa Nota Paraná, do Governo do Estado, vinculado à Secretaria da Fazenda, já devolveu aos contribuintes R$ 89,3 milhões em 2023. Com o programa, exigir o documento fiscal e pedir CPF na nota sempre que adquirir bens e produtos garante a devolução de parte do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) pago nas compras feitas no comércio. Além disso, quem participa do programa também concorre a prêmios distribuídos em sorteios mensais.

Dos R$ 89,3 milhões devolvidos aos contribuintes neste ano, R$ 74,3 milhões foram em créditos do imposto e R$ 15 milhões em prêmios mensais para quem solicitou o CPF nas notas fiscais. Os valores distribuídos entre janeiro, fevereiro e março deste ano são de 184,4 milhões de cupons fiscais baixados pelo Nota Paraná das compras de 8,7 milhões de consumidores em outubro, novembro e dezembro de 2022.

Desde o início do programa, em 2015, já foram devolvidos aos contribuintes R$ 2.743.759.622,47 em créditos do ICMS e prêmios.

As notas calculadas pelo programa são referentes sempre ao terceiro mês depois da compra para o fechamento e pagamento do imposto pelos lojistas e, assim, ser dividido proporcionalmente entre todos que pediram CPF na nota.”O documento fiscal é fundamental para evitar a sonegação fiscal e garantir ao Estado condições para investir em áreas prioritárias para a população”, afirma a coordenadora do programa, Marta Gambini.

COMO PARTICIPAR – Para se cadastrar no Nota Paraná é só acessar o site www.notaparana.pr.gov.br, clicar na opção “cadastre-se” e preencher os dados pessoais, como CPF, data de nascimento, nome completo, CEP e endereço para criação da senha pessoal. O consumidor inscrito no programa passa a concorrer a prêmios em dinheiro. Os créditos e prêmios podem ser compensados em conta bancária ou usados para abatimento do IPVA.

O Nota Paraná inclui, também, o Paraná Pay, que destina prêmios em dinheiro para uso exclusivo nos estabelecimentos da área do turismo, postos de combustível e compra de gás de cozinha. Para aderir, basta acessar o perfil de usuário no site ou no aplicativo e clicar em concordar.

Valores devolvidos desde o início do programa (2015-2023)

ICMS: R$ 2,41 bilhões

Prêmios: R$ 331,94 milhões

Total (ICMS + Prêmios): R$ 2,74 bilhões

Valores devolvidos em 2023

ICMS: R$ 74,3 milhões

Prêmios: R$ 15 milhões

Total: R$ 89,3 milhões