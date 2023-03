FAS: Mutirão de Processos Seletivos. Curitiba, 10/03/2023. Foto: Andre Wormsbecker/FAS.

O mutirão de emprego promovido pela Fundação de Ação Social (FAS) e as empresas Super Muffato, Aliança Sul e McDonald’s levou 180 mulheres à Rua da Cidadania Matriz, nesta sexta-feira (10/3). O processo seletivo exclusivo para o público feminino ofereceu 312 vagas de emprego e fez parte da programação pelo Dia Internacional da Mulher, com seleção de trabalhadoras em seis regionais da cidade.

Para o processo seletivo, o Super Muffato dobrou o número de vagas anunciadas. A rede supermercadista, com 11 lojas em Curitiba, ofereceu 200 vagas para as funções de operador de caixa, repositor de mercadorias, auxiliar de estacionamento, auxiliar de padeiro, confeiteiro, auxiliar de cozinha e balconista.

“Buscamos nas pessoas o querer, o senso de pertencimento. Queremos que candidatos vejam o varejo como uma oportunidade de crescimento”, explicou a analista de Atração e Retração do Muffato, Márcia Sbrissia, que fez parte da equipe de recrutadores durante o processo seletivo.

Márcia ressaltou que atualmente 90% dos cargos de lideranças do Super Muffato são ocupados por colaboradores que começaram na área operacional e construíram uma carreira na empresa.

Em busca de oportunidade

A amazonense Stephanie de Araújo Braga Carvalho, 25 anos, chegou cedo ao mutirão e se candidatou às vagas do Super Muffato e do MC Donald´s. “Tenho experiência em supermercados e quero muito uma oportunidade de trabalho”, disse Stephanie, que chegou a Curitiba há cinco meses, acompanhada da filha, para encontrar o marido que já estava na capital desde julho de 2022.

Márcia contou que veio para Curitiba em busca de mais oportunidades para a família. “Venho de uma cidade pequena e do interior do Amazonas chamada Tefé, lá a pessoa é empreendedora ou trabalha na Prefeitura e, com isso, há poucas opções e muita disputa por uma vaga”, contou.

Paola Bettinardi, 28 anos, passou pelo processo seletivo do Super Muffato e se candidatou a uma vaga de repositora. “Estou desempregada há dois anos, tenho experiência em supermercado, mas mesmo distribuindo currículo está difícil voltar ao mercado de trabalho”, contou Paola, que foi à Rua da Cidadania Matriz acompanhada da avó, Joana Lúcia Krevoruczka.

Aos 22 anos de idade, Martina Viturino Prado também está desempregada há um ano e em busca de uma nova oportunidade. Ela já trabalhou em uma grande rede de supermercados da cidade como repositora, mas desta vez se candidatou a uma vaga de atendente no MC Donald´s.

Presenças

A administradora da Regional Matriz, Rafaela Lupion, participou da abertura do mutirão e falou da importância da ação para as mulheres que buscam o primeiro emprego ou a relocação no mercado de trabalho.

A supervisora do Núcleo da FAS Matriz, Zeila Plath de Oliveira da Silva, e o coordenador de Relações do Trabalho da fundação, Renan de Oliveira Rodrigues, também acompanharam o processo seletivo.