Reprodução/Fiep

As unidades do Senai Paraná em Curitiba e cidades da Região Metropolitana estão com inscrições abertas para cursos gratuito de Aperfeiçoamento e Qualificação Profissional exclusivos para mulheres.

Ao todo, estão sendo ofertadas 275 vagas organizadas em oito diferentes títulos de cursos, que vão de Mecânica Básica e Cibersegurança, à Análises físico-química para Indústria de Alimentos e Bebidas.

Somente em Curitiba são 210 vagas distribuídas nas unidades do Senai Campus da Indústria, CIC, Boqueirão, Portão e Dr. Celso Charuri, no Centro.

“Como instituição de referência em formação profissional, acreditamos que a construção de uma sociedade cada vez mais igualitária passa, obrigatoriamente, pela igualdade de oportunidades. Historicamente, o mês de março nos chama à reflexão sobre o engajamento político das mulheres para seus direitos eleitorais, trabalhistas e outros e é justamente por acreditamos que a busca por igualdade no mercado de trabalho passa, obrigatoriamente, pela qualificação e aperfeiçoamento profissional é que abrimos, por meio de nossas unidades operacionais em Curitiba e Região Metropolitana, cursos gratuitos exclusivos para as mulheres”, explica Juliana Maia, coordenadora de educação e negócios no Senai.

Para mulheres que desejam aprender novas habilidades ou iniciar uma nova profissão, as unidades Campus da Indústria e CIC estão com inscrições abertas para Qualificação Profissional em Auxiliar de Confecção e Operador de Processos de Produção, este último considerado coringa para quem pensa em iniciar uma carreira na indústria.

Já as unidades do Senai nos bairros Portão, Boqueirão e Centro (unidade Dr. Celso Charuri) estão oferecem cursos de Aperfeiçoamento Profissional nas áreas de Mecânica Básica, Bombons e Trufas e Fundamentos da Cibersegurança.

Diferente da Qualificação, cursos de Aperfeiçoamento são formatados para quem deseja ampliar conhecimentos e dominar novas técnicas relacionadas à profissão.

As outras 65 vagas gratuitas e exclusivas para mulheres estão concentradas na RMC, organizadas entre as unidades em São José dos Pinhais, com o curso de Aperfeiçoamento Profissional em Eletricidade Básica Residencial; Colombo, com Análises Físico-química para Indústria de Alimentos e Bebidas; e Campo Largo com Fundamentos de Mecânica.

Além de partes teóricas, todos os cursos contemplam vivência prática em laboratórios, máquinas e equipamentos de porte industrial, com objetivo de potencializar o aprendizado e assimilação do conhecimento com foco prático para o mercado de trabalho e setores industriais.

As inscrições podem ser feitas diretamente nas unidades Senai participantes, conforme orientações abaixo:

Auxiliar de Confecção – Qualificação Profissional

Local: Senai Campus da Indústria

Inscrições: até 13/03

Aulas: de 13/03 a 10/05 (aulas de segunda a quinta-feira)

Turma manhã: 8h às 12h – informações e inscrições neste link

Turma tarde: 13h30 às 17h30 – informações e inscrições neste link

Operador de Processos de Produção – Qualificação Profissional

Local: Senai CIC

Inscrições: até 13/03

Aulas: de 15/03 a 25/05 (aulas de segunda a quinta-feira)

Horário: 13h30 às 17h30

Informações e inscrições neste link

Mecânica Básica – Aperfeiçoamento Profissional

Local: Senai Boqueirão

Inscrições: até 23/03

Aulas: de 27/03 a 31/05

Informações e inscrições neste link ou WhatsApp (41) 99685-9047

Bombons e Trufas – Aperfeiçoamento Profissional

Local: Senai Portão

Inscrições: até 10/03

Aulas: de 14/03 a 17/03 (aulas de segunda a sexta-feira)

Horário: 18h30 às 22h30

Informações e inscrições neste link

Fundamentos da Cibersegurança – Aperfeiçoamento Profissional

Local: Senai Dr. Celso Charuri

Inscrições: até 15/03

Aulas: de 15/03 a 17/03 (aulas de quarta a sexta-feira)

Horário: 18h30 às 22h30

Informações e inscrições: WhatsApp (41) 98729-5409

Eletricidade Básica Residencial para Mulheres – Aperfeiçoamento Profissional

Local: Senai Afonso Pena – São José dos Pinhais

Inscrições: até 12/03

Aulas: de 14/03 a 17/03 (aulas de terça a sexta-feira)

Horário: 13h30 às 17h30

Informações e inscrições neste link ou WhatsApp (41) 98716-4112

Análises Físico-química para Indústria de Alimentos e Bebidas – Aperfeiçoamento Profissional

Local: Senai Colombo

Inscrições: até 21/03

Aulas: de 21/03 a 06/04 (aulas terças e quintas-feiras)

Horário: 13h30 às 17h30

Informações e inscrições: WhatsApp (41) 98710-8355

Fundamentos de Mecânica – Aperfeiçoamento Profissional

Local: Senai Campo Largo

Inscrições: até13/03

Aulas: de 13/03 a 27/03 (aulas segundas, quartas e sextas-feiras)

Horário: 13h30 às 17h30

Informações e inscrições: (41) 3292-7595