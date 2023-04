AdobeStock

Com objetivo de mostrar de forma leve e divertida um pouco do universo profissional e como a tecnologia é utilizada hoje no setor industrial, o Senai Paraná, em parceria com a Bosch, lança o Programa Despertar Profissional para a Indústria.

Com 40 vagas disponíveis, a iniciativa, que é direcionada para jovens talentos, com idade entre 14 e 21 anos, vai destinar 60% delas preferencialmente para jovens pertencentes à grupos minoritários, como mulheres, pretos, pardos, indígenas, pessoas de comunidades LGBTQIA+ e pessoas em situação de vulnerabilidade social.

As inscrições para a primeira turma podem ser feitas até o dia 14 de abril, na página: sistemafiep.org.br/gratuidade.

“O Programa Despertar Profissional é uma oportunidade de contribuirmos com o direcionamento dos jovens no mercado de trabalho e do fortalecimento da diversidade no ambiente profissional”, destaca Paula Pessoa, gerente de Recursos Humanos da Bosch em Curitiba. “É um grande orgulho tornarmos realidade esta iniciativa que é fruto de uma ideia do nosso time de Recursos Humanos com base nos valores e compromisso da Bosch no âmbito social e educacional, que também está alinhada com o trabalho desenvolvido pelo Sistema Fiep, com o qual a empresa mantém parceria de longa data em diferentes ações desenvolvidas em conjunto, especialmente na área de formação profissional qualificada para a indústria”, acrescenta.

As aulas acontecem de 18 abril a 4 de maio, na unidade Boqueirão do Senai Paraná, com turma para o período da manhã, das 8h às 12h e no período da tarde, das 13h15 às 17h15, com aulas ministradas por colaboradores da Bosch que já foram jovens aprendizes na indústria parceira.

O Programa contempla ainda mostra de profissões aplicadas à indústria, aulas práticas envolvendo oficina de robótica e duas visitas técnicas à fábrica da Bosch, em Curitiba, para que os jovens participantes compreendam, na prática, como o conteúdo aprendido é aplicado em um sistema produtivo.

“O Senai é para todos e a indústria tem oportunidades para todos também. Por isso, esse é um programa que busca apresentar para os jovens um leque de possibilidades relacionadas ao setor industrial, fortalecendo a autoconfiança profissional e despertando vocações”, diz Juliana Maia, coordenadora de educação e negócio no Sistema Fiep. “Ao mesmo tempo, buscamos apresentar as diversas oportunidades de formação profissional por meio do Senai, inclusive gratuitas, atendendo ao nosso propósito de servir e fortalecer a indústria para melhorar a vida das pessoas”, finaliza.

Ao longo de 2023 outras turmas serão realizadas nas unidades CIC, Campus da Indústria e Celso Charuri do Senai Paraná, além de unidades na Região Metropolitana de Curitiba.

Em caso de dúvidas ou dificuldades com o processo de inscrição, o candidato pode entrar em contato pelos telefones WhatsApp (41) 3271-9090 e (41) 3271-9138 ou enviar um e-mail para gestaogratuidade@sistemafiep.org.br.

SERVIÇO:

Programa Despertar Profissional para a Indústria

Inscrições até 14/04 em sistemafiep.org.br/gratuidade

Período das aulas: 18/04 a 04/05

Aulas na unidade Boqueirão do Senai Paraná – R. Dr. Heleno da Silveira, 343 – Boqueirão