Kauã Veronese

A pulverização do crédito, possibilitando o atendimento a pequenos produtores rurais, é um aspecto destacado pelo Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE) na parceria de 25 anos com a cooperativa de crédito rural Cresol, com sede em Francisco Beltrão, no Sudoeste do Paraná.

No Paraná, só de 2020 para cá, o banco firmou contratos no valor aproximado de R$ 700 milhões com a cooperativa de crédito, com média de quase R$ 100 mil em suas operações. Nos três estados do Sul onde o banco atua, foram contabilizados R$ 1,4 bilhão em recursos disponibilizados em 27.260 contratos aos longo desse quarto de século.

“A pulverização do crédito permitida pela atuação da Cresol permite alcançar pequenos produtores, pessoas físicas, jurídicas e microempresas, facilitando o desenvolvimento social e econômico”, ressaltou o presidente do BRDE, Wilson Bley Lipski.

Os 25 anos de parceria serão comemorados oficialmente em abril, mas o trabalho conjunto foi tema de encontro entre representantes das duas instituições no Show Rural 2023, evento realizado em Cascavel, de 6 a 10 de fevereiro.

O vice-presidente do sistema Cresol, Adriano Michelon, disse que o BRDE sempre acreditou no potencial de crescimento da cooperativa. “Estamos celebrando 25 anos de uma linda trajetória com um dos nossos maiores parceiros, que acreditou não só na Cresol, mas também em cada um dos sonhos dos nossos cooperados”, afirmou.

A gerente operacional adjunta do BRDE, Carmem Rodrigues Truite, lembra que o banco foi um dos primeiros provedores de recursos de investimentos da Cresol. “Largamos na frente porque acreditamos no sistema Cresol e seu potencial de repasses de recursos aos seus associados. Em contrapartida, a Cresol tem atuação estratégica com atendimento ao público, o que facilita e simplifica o crédito para as atividades do campo”, comentou.

No Show Rural, também houve uma reunião entre técnicos das duas instituições para estudar instrumentos para fazer o crédito chegar cada vez mais aos pequenos e médios empreendedores do Paraná.